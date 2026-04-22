【1/32 三菱ふそう T951 後期型 平ボデー】 9月 発売予定 価格：9,900円 アオシマは、1/32スケールプラモデル「1/32 三菱ふそう T951 後期型 平ボデー」を9月に発売する。価格は9,900円。 本製品は1970年代に製造された「三菱ふそう T951」後期型を再現したプラモデル。ロングシャーシに平ボデーで、V8エンジンなどの細部のディテールを精