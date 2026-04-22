地上波からNetflix、さらにはAbema、U-NEXTまで――。コンテンツが乱立する今、人を真に熱狂させるのは「面白い」の先にある「ヤバい」番組だ。1000人以上の剥き出しの人生を記録し続けてきた『街録ch』ディレクター・三谷三四郎が、エッジの効いた一作を独自のバイアスで読み解く。連載「今、ヤバい番組」第７回は、お笑い界のタブーに触れてしまったあの2人のラジオについて。三谷三四郎、崩壊の危機今回は『LAUGH & B