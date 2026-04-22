株式会社ロッテが新プロジェクト「パイの実おしの森プロジェクト」を始動させ、プロジェクト第一弾として「パイの実おしの森」の4コマ漫画（全64話）の発信を開始しています。https://x.com/lotte_koalanomi/status/2041063372398227622同社マーケティング本部の久保田祐揮さんに本プロジェクトの詳しい話を聞きました。ーー本プロジェクトが立ち上がったきっかけは？久保田：1979年の発売以来、多くの皆様にご愛顧いただいて