「盲目のピン芸人」として活動する濱田祐太郎（36）が20日放送の日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。昨年、結婚まで考えた彼女と別れたと明かした。濱田は、別れた理由を「大阪で働いていたんですけど、相手の実家の事情で仕事を辞めて実家に帰らないといけないってなった」と説明し、「だから、嫌いになって別れた訳じゃないんで、今までで一番未練の残る別れ方だった」と語った。その女性について「僕