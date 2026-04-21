ワンコは病院で注射を打った後に、ママさんを責めるような態度をとって…？投稿は記事執筆時点で73万8000回再生を突破し、ワンコの表情に思わず笑ってしまう人が続出しています。 【動画：病院に注射を打ちに行った犬→『痛かったのはママのせいだ』と勘違いして…信頼ゼロな『表情』】 ワンコが病院で注射を打ったら… TikTokアカウント「hanpen_wanwan_401」に投稿されたのは、チワワ×ペキニーズのMIX犬「はんぺ