4月18日、ロックバンド「ONE OK ROCK」のTakaが、Instagramで自身の誕生日会を開催したことを報告した。その集合写真を公開したが、女優の吉高由里子のビジュアルに注目が集まっている。Takaは《誕生日を祝ってもらいました。38歳です》とつづり、誕生会の写真を投稿した。「東京のJR王子駅をバックに、主役のTakaさんを中心に佐藤健さん、三浦翔平さん、天竺川原さん、千鳥のノブさん、そして吉高さんが写っていたのです。別