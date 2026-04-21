記事ポイント株式会社エコンテが体験型インフォグラフィック「自転車の交通ルール」英語版を公開2026年4月21日公開、トップページで日本語版と英語版の切り替えが可能青切符制度を含む主な違反や注意点を英語とイラストで直感的に学べる内容エコンテが、日本の自転車交通ルールを外国人にもわかりやすく伝える体験型インフォグラフィック「自転車の交通ルール」英語版を公開します。2026年4月1日施行の自転車の「交通反則通告制度