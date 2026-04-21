「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人中山功太（45）が21日までにXを更新。同期のキングコング西野亮廣（45）が参画するアパレルブランドについて言及した。西野は、新しく立ち上がったユニセックスウェアブランド「STRAIGHT EDGE（ストレートエッジ）」に、ブランドの思想やストーリー設計を担うCNO（Chief Narrative Officer）として参画したことが発表された。同ブランド名の「STRAIGHT EDGE」とは、ア