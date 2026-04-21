「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人中山功太（45）が21日までにXを更新。同期のキングコング西野亮廣（45）が参画するアパレルブランドについて言及した。

西野は、新しく立ち上がったユニセックスウェアブランド「STRAIGHT EDGE（ストレートエッジ）」に、ブランドの思想やストーリー設計を担うCNO（Chief Narrative Officer）として参画したことが発表された。同ブランド名の「STRAIGHT EDGE」とは、アルコールやドラッグなどの享楽的なライフスタイルに対するアンチテーゼとして生まれた価値観であり、パンクカルチャーの中核にある思想のひとつだという。

SNS上では同ブランドをめぐって賛否さまざまな声があがっているが、中山は「ゴチャゴチャ言ってる人達がいますが、個人的に、こんなにカッコいい服、久しぶりに見ました」と擁護。「めちゃくちゃ欲しいです。僕が買える価格なら一着購入して舞台衣装にしたいです」と絶賛し、「ゴチャゴチャ言ってる人達は、自分が着てるTシャツに書かれた英文、完璧に理解してるんですかね？人が作った言葉が大事か？」と批判の声に疑問を呈した。