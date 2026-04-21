Image: GRAND SEIKO 日本を代表する高級時計ブランドのグランドセイコーから、手作業の彫金加工による超絶美しい新作「マスターピースコレクション 手巻スプリングドライブ SBGZ011」が発売されます。繊細な彫金技術が光る Image: GRAND SEIKO 素材に使われているのはプラチナ950。エッジの表現が得意なザラ