グローバルカフェブランド「nana’s green tea」は、看板商品「抹茶白玉パフェ」をイメージしたアイス「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」（税抜388円）をセブン‐イレブン・ジャパン、井村屋と共同開発した。同商品は28日より全国のセブン‐イレブンで発売される。（写真】食感の変化も楽しめる「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」今回の取り組みは、セブン‐イレブン・ジャパン・井村屋・nana's green teaの初のコラボレー