鈴木と森田の”獠×香”コンビが復活！レトロで真っ赤なミニクーパーの運転席に座り、真剣な眼差しで遠くを見つめているのは、俳優の森田望智（29）だ。３月中旬、東京・新宿区にある公園の敷地内で’27年公開予定のNetflix映画『シティーハンター２』の撮影が行われていた。「実写映画『シティーハンター』の続編です。’24年に配信された同映画は、韓国、フランスなど世界32の国と地域で週間TOP10入りするなど、大ヒットを