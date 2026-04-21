森田望智『シティーハンター２』”香”ショットを発見撮！　冴羽獠の”愛車”のバンドルを握る姿

鈴木と森田の”獠×香”コンビが復活！

レトロで真っ赤なミニクーパーの運転席に座り、真剣な眼差しで遠くを見つめているのは、俳優の森田望智（29）だ。

３月中旬、東京・新宿区にある公園の敷地内で’27年公開予定のNetflix映画『シティーハンター２』の撮影が行われていた。

「実写映画『シティーハンター』の続編です。’24年に配信された同映画は、韓国、フランスなど世界32の国と地域で週間TOP10入りするなど、大ヒットを記録しました。その直後から続編の制作を期待する声が世界中のファンから起きていました。

原作漫画の大ファンと公言している冴羽獠（さえばりょう）役の鈴木亮平（43）は、’24年４月に物語の舞台である新宿・歌舞伎町で行われたプレミア上映会の場で、『（続編が見たいと）もし思った方はいろんなところで「この続きが観たい」と叫びまくってください』と呼びかけるなど、強い意欲を示していました」（映画雑誌ライター）

森田が演じるヒロインの槇村香（まきむらかおり）は、新宿を拠点に裏社会のさまざまなトラブル解決を請け負う超一流のスイーパー（請負人）である獠のバディー（相棒）。前作では、兄の死の真相を追う香と獠の出会いを中心とした物語が描かれた。

“シリーズ化された場合、前作同様のキャストで制作できるのだろうか？”というのが、ファンにとって一番気がかりだった。

「森田は昨年公開の映画『ナイトフラワー』でアカデミー賞最優秀助演女優賞を受賞。その後、『ほどなく、お別れです』や『レンタル・ファミリー』の２本の映画に出演し、今年秋にも映画公開を控えています。’27年前期のNHK連続テレビ小説『巡るスワン』の主演も控えており、多忙を極めています。

『シティーハンター』続編のウワサは早い段階から流れていましたが、なかなか制作発表されなかったため、“森田は出られないのではないか？”と不安視する声が一部SNSに上がっていました」（前出・ライター）

だが、森田版の“香”が再登場することが決定。ファンもさぞかし安堵したことだろう。そんな彼女の撮影現場を目撃したのが、冒頭のシーンだった。

原作漫画では名シーンに必ず登場していた獠の愛車「モーリス・ミニクーパー 1275S Mk-機廖今回、ハンドルを握っていたのは森田だった。といっても、撮影中は停車したまま。張り込みをしているか、車内で遠くを見つめるシーンだった。

その後、車から降りた森田はストライプ柄のシャツの上にピンクのセーター、ブルージーンズに革靴という’80年代ファッション。大勢のスタッフに囲まれながら、鈴木と一緒にミニクーパーの前でスチール撮影に臨んだ。

３月26日、森田は自身のXに、

〈まだまだ未熟者ですが、香ちゃんを愛し、シティーハンターを愛して、全力で頑張ります〉

と投稿。ファンも〈前作のドタバタをもう一度〉〈ふたりの掛け合いが最高だった〉と歓喜の声を上げている。鈴木と森田の“獠×香”コンビに再び会える日が待ち遠しい。

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