主演・高橋一生が究極の二役に挑む社会派転生ヒューマンドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。本日4月21日（火）、同ドラマの第2話が放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！先週4月14日（火）、満を持して開幕した本作。TVerランキングで全体1位を獲得、見逃し配信再生数は156万回（1,564,678回）を突破した（※TVer DATA MARKETINGにて算出、期間：4月14日〜4月19日）。「業界の頂点に立つ」という野望のため突