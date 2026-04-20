指原莉乃さん（33）がプロデュースするアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ、通称イコラブ）が18日と19日、神奈川・横浜スタジアムで『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』FINALを開催。2日間でおよそ7万人を動員しました。ライブでは、新曲の『モラトリアム』と『お姫様の作り方』が初披露されるなど、結成8周年を記念したツアーのファイナル公演。ライブ終盤には、去年大ヒットとなった『とくベチュ、して』の楽曲ととも