U-19日本代表MF立川遼翔(新潟医療福祉大2年/28年京都内定)は約2年ぶりに代表復帰を果たした。「評価されている部分で嬉しい気持ちが一番」と喜びを語った。京都サンガF.C.U-18時代にはプリンスリーグ関西1部で得点王に輝いた攻撃力の持ち主だ。新潟医福大でも初年度から出場機会を得ると、2年生となった今シーズンは北信越大学リーグ1部3試合を終えて大ブレイク中。得点ランクトップに立つ5得点の活躍を見せている。19日の東