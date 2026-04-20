青森で震度5強を観測した地震の影響で、羽田発庄内行きの全日空の397便が急きょ行き先を変えて新潟空港に着陸したということです。全日空では、この影響で今後遅延などが発生する模様です。また日本航空によりますと、北海道、東北地方で日本航空が就航している、新千歳空港、函館空港、釧路空港青森空港、三沢空港、秋田空港、仙台空港の7つの空港では、施設の損傷は確認されておらず、午後5時15分時点で、運航に影響は出ていない