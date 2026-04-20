レプロエンタテインメント×つばさレコーズ新グループ「ＳＨｉＺＵＫＵ」お披露目会が２０日、東京・浅草九劇で行われた。「ＳＨｉＺＵＫＵ」はワインをテーマにした男性ボーカルグループ。２５歳以上の男性を対象に行われたオーディションで、約５００人の中から選ばれた５人がこの日、グループ名とともにお披露目された。ワインをテーマにしていることから、５人でシャンパンを開ける「スパークリング開栓式」も実施。松田