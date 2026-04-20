日本プロ野球選手会と日本野球機構（ＮＰＢ）による事務折衝が２０日、都内で行われ、選手会会長の近藤健介外野手（ソフトバンク）、副会長の源田壮亮内野手（西武）、松本剛外野手（巨人）らが出席した。選手会は３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で新たなルールとして採用され、侍ジャパンの国内組が苦戦したピッチコム（サイン伝達機器）の導入を要望したことが明らかになった。近藤会長は「ピッチコムに