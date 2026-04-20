ボーイズグループCORTISが、新アルバムの予約注文200万枚突破に対する感想を伝えた。4月20日、CORTISはソウル広津（クァンジン）区のYES24ライブホールにて、2ndミニアルバム『GREENGREEN』のリリース記念ショーケースを開催し、新アルバムについて語った。【写真】「常に感謝」CORTIS、先輩BTS・TXTからの助言流通会社によると、『GREENGREEN』の予約注文量は、去る4月16日時点で202万4836枚を記録し、凄まじい人気を誇っている。