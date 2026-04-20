琴平町提供：琴平バス 香川県の琴平バスなどは、2026年5月9日・10日の2日間、「デジタルノマド」と呼ばれる人たちを対象に、琴平町の良さを知ってもらう「体験ツアー」を実施します。 琴平バスによりますと、デジタルノマドとは国内外を問わず、移動しながら働くスタイルの人たちのことで、テレワークの普及などで増加しているということです。 「こんぴらさんの参拝客は多いがまちでの滞在が短い」というエ