日常の気になる疑問を解決！1日で1メートル!?タケノコの成長スピードは本当？知って楽しいおもしろ雑学を友達や家族にも教えてあげよう。知って楽しい！おもしろ雑学Q.1日で1メートル!?タケノコの成長スピードは本当？A.条件がそろえば一気に伸びますが、実際は数十センチほどと考えられます。（農家・やまもと たけのこさん）春の味覚として親しまれるタケノコ。「一晩でぐんと伸びる」「1日で1メートル伸びる」といった話も