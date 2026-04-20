◇ナ・リーグカブス 2―1 メッツ（2026年4月19日シカゴ）カブスは19日（日本時間20日）、本拠でメッツに延長10回2―1とサヨナラ勝ちし5連勝を飾った。鈴木誠也外野手（31）は「5番・右翼」で先発出場し、4打数無安打。2試合連続の無安打となり、昨季から続いていた連続出塁が15試合で止まった。鈴木は初回の第1打席を遊ゴロ、4回の第2打席はセンターライナーに倒れ2打席連続凡退。1点を追いかける6回には2死満塁という一