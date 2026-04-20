人気アニメ『ドラゴンボール』の最新ゲーム『ドラゴンボール ゼノバース３』が、PlayStation5 、Xbox Series X|S、STEAMで2027年に発売されることが決定した。あわせて最新映像が公開された。【動画】鳥山明さん描く新キャラ！公開された『ドラゴンボール』新作ゲーム映像同ゲームは、今年1月に発表された最新ゲームプロジェクト「AGE 1000」のゲームで、『ドラゴンボール』の新しい世界「AGE 1000」で活躍する鳥山明さんが描