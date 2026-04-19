プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第3節 ヘントとシントトロイデンの試合が、4月19日20:30にゲラムコ・アレナにて行われた。 ヘントは橋岡 大樹（DF）、ウィルフリード・カンガ（FW）、マックス・ディーン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、松澤 海斗（MF）、山本 理仁（MF）、谷口 彰悟