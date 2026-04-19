天龍プロジェクト１９日の新木場大会でインターナショナルジュニアヘビー級（ＩＪ）王者の矢野啓太（３８）が、本田アユム（３７）を下し、初防衛に成功した。矢野は２月の新木場大会で、岩本煌史を破って王座初戴冠。この日のＶ１戦でも矢野らしい巧みなテクニックを見せつけた。多彩なサブミッションで本田を苦しめ、ペースを握り続けた矢野だが、２０分過ぎに一瞬の隙を突かれ、飛びつきの腕十字を狙われる。これは腕を固