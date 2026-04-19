4月12日夜9時、TBS日曜劇場の新作『GIFT』が幕を開けた。主演は堤真一（61）。1999年放送の『ザ・ドクター』以来、実に27年ぶりとなる日曜劇場主演である。注目度は高く、共演には山田裕貴、有村架純、安田顕、山口智子、玉森裕太ら豪華キャストが名を連ねたがーー。【写真】娘の“文化祭”での様子を離れた場所から見守る堤真一約4年ぶりの初回視聴率2桁割れ翌13日に発表された初回の平均世帯視聴率は9.4％（ビデオリサーチ調