交通管制システムが変更何が変わる？首都高速道路は2026年4月15日、交通管制システムをリニューアルすると発表しました。新システムの供用が始まる5月19日以降、道路情報板に表示される交通情報も変わります。 【何が変わる…？】これが首都高の「シン・交通管制システム」です（画像）現行システムが10年以上を経過して老朽化していることに伴う変更です。メインセンターが機能を停止した場合のバックアップ体制も円滑にな