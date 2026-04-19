「ジムニーノマド」受注再開で衝撃の「12万台超え」か!?最近は納期の遅延や受注の停止により「欲しくても買えないクルマ」が増えています。その代表がスズキ「ジムニー」の5ドアモデルである「ジムニーノマド」でしょう。ジムニーノマドは2025年1月30日に発表されるや否や、約5万台を受注。4日後の2月3日に販売を停止しました。発売前の予約受注をほとんど行っておらず、ほぼ4日間で5万台を受注するなど、日本車史上最速の大量