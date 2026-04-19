2026年4月から好評放送中のTVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活 4th season』と鳥取県のコラボスタンプラリーが2026年4月19日(日)からスタートするのに合わせたプレス発表会が、鳥取砂丘ビジターセンターで開催されました。現地には鳥取県知事・平井伸治さん、ナツキ・スバル役の小林裕介さん、エミリア役の高橋李依さん、ユリウス・ユークリウス役の江口拓也さん、オープニングテーマを担当する鈴木このみさんが登壇し、コラボ