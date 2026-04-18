有名ガールズグループメンバーの実兄として知られる30代男性が、ネット配信者に対して強制的なわいせつ行為をした疑いで逮捕されたが、裁判所の判断を受ける前に拘束令状が却下された。4月18日、法曹界によると、ソウル中央地検は前日、ソウル江南（カンナム）警察署が申請した30代男性キム氏に対する拘束令状の請求を取り下げた。【注目】行為中に無断で撮影？BLACKPINK・ジスの実兄に疑惑検察は、警察が適用した性暴力処罰法違反