ＮＨＫ大阪放送局は１７日、同局制作の夜ドラ「ラジオスター」（月〜木午後１０時４５分＝総合）に海野リクト役で出演中の俳優・甲斐翔真のコメントを発表した。同作の舞台は、震災後の石川・能登。大阪からやってきたボランティア柊カナデ（福地桃子）が始めたラジオ番組をきっかけに名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマだ。甲斐が演じる海野は、高校卒業まで能登で育ち、その後、「