札幌市南区で住宅が燃える火事があり、住人の３０代男性がのどの痛みを訴え病院に搬送されました。火事があったのは札幌市南区川沿７条４丁目の住宅です。４月１７日午後１時２０分ごろ、通りがかった人から「住宅の２階から煙が出ている」と消防に通報がありました。火はおよそ１時間後に消し止められました。警察と消防によりますと、この火事で住宅の壁の一部が焼けたほか、住人の３０代男性がのどの痛みを訴え病院に搬送された