2026年4月15日、中国のポータルサイト・捜狐に月刊漫画誌「コロコロコミック」に再掲載されていた「ドラえもん」が最終回を迎えたと紹介する記事が掲載された。記事は、「月刊漫画誌『コロコロコミック』に再掲載されていた『ドラえもん』が最終回を迎え、多くの人がすでに完結していたのではないかと思ったことだろう。確かに原作は、作者である藤子・F・不二雄氏の逝去によって、すでに『完成された作品』となっていたが、同誌の