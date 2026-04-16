Perfume Perfumeアリーナツアー＆ドーム公演LIVE映像作品（5月27日発売）のジャケットが16日、公開された。【写真】Perfume、アリーナツアー＆ドーム公演LIVE映像作品ジャケ写この映像作品は、結成25周年・メジャーデビュー20周年を記念して開催された全国アリーナツアー「Perfume 10th Tour ZOZ5 “ネビュラロマンス” Episode 1」ファイナル公演（4月20日）に加え、周年の締めくくりとして開催された「Perfume ZO