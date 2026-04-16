岩国高校坂上分校の新入生が市の北部、山代地域に古くから伝わる山代神楽を見学・体験しました。16日は、神楽の保存に取り組む山代白羽神楽保存会のメンバーが岩国高校坂上分校の新入生14人に演目のひとつ「日本刀」を披露しました。山代神楽は山代地域と呼ばれる市の北部に古くから伝わる神楽で、現在は7つの団体が「山代白羽神楽」や「金山神楽」などの保存や継承に取り組んでいます。美和町にある岩国高校坂上分校でも、3