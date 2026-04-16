１５日、広州交易会の会場。（広州＝新華社記者／〓華）【新華社広州4月16日】第139回中国輸出入商品交易会（広州交易会）が15日、広東省広州市で開幕した。出展企業は3万2千社、うち1万1千社以上が「専精特新」（専業化、精細化、特色化、斬新化）などの特徴を備えた優良企業で、いずれも過去最多を記録した。貿易発展の新たな傾向や特徴に対応するため、今回は展示エリアを179に拡大。スマートウエアラブル機器、ディスプレ