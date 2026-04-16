「ゴリッ」という音とともに大きな揺れが10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックをいまふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。今回は10年前の’16年5月6日号『M7.3熊本地震は「次の恐怖の始まりなのか」』を取り上げる。‘16年4月14日午後9時26分、熊本県熊本地方でM6.5、同県益城町で震度7を記録する大きな地震が発生。翌15日夕方の時点で死者9名、停電１万2300戸、断水８万