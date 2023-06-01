札幌・北警察署は2026年4月15日、傷害の疑いで札幌市北区に住むベトナム国籍の会社員の男（21）と男（22）の2人を逮捕しました。男2人は4月14日午後8時ごろから15日午前0時すぎまでの間、札幌市北区拓北5条3丁目の自宅でけんかとなり、互いに暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。警察によりますと、男（21）は男（22）の額に皿を投げつけ、打撲や出血などのけがを負わせたということです。男（22）は全治1週間の軽傷で