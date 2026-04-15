ボートレース桐生のG1「開設70周年記念赤城雷神杯」は15日に予選最終日が行われ、準優勝戦進出のベスト18が出そろった。岩瀬裕亮（37＝愛知）が4日目8Rのイン戦をしっかりと押し切って、予選を6位で突破した。「不安要素がない。バランスが取れている。レースに行った感覚がいいからここまでノーハンマー。普段はあまりやらないんですけどね。気圧や天気に左右されないのでエンジンはしっかりしている。特訓後にバタバタ叩