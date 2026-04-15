元グラビアアイドルでタレントの浜田翔子さんは4月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。第4子を出産したことを報告し、家族写真を公開しました。【写真】第4子を出産した浜田翔子「男の子4人すごすぎます！」記事執筆時点の15日現在で40歳の浜田さんは「第4子出産しました」と報告し、3枚の写真を投稿。家族6人での集合ショットや赤ちゃんを抱くショットなどを載せています。また「男の子4人兄弟、にぎやかさ倍増です」と、第4子の