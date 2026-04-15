去年の秋にリニューアルオープンした「ぐんまフラワーパークプラス」では、リニューアル後初めての春を迎え、八重桜が見頃を迎えています。 去年１０月にリニューアルオープンした「ぐんまフラワーパークプラス」では現在、園内全域で桜を楽しめる「サクラウィーク」を開催しています。 園内には、早咲きのものから遅咲きのものまで多数の桜があり、今は遅咲きの