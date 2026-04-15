Windowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正を配信する毎月恒例のWindows Updateが公開されました。日本時間2026年4月15日のアップデートには最大深刻度「緊急」の更新が7件、「重要」の更新が7件含まれています。2026 年 4 月のセキュリティ更新プログラム (月例)https://www.microsoft.com/en-us/msrc/blog/2026/04/202604-security-update2026 年 4 月 のマイクロソフト月例セキュリティ更新プログラムを公開しました。既定