今日は毎月恒例「Windows Update」の日、すでに悪用されているゼロデイ脆弱性にも対応
Windowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正を配信する毎月恒例のWindows Updateが公開されました。日本時間2026年4月15日のアップデートには最大深刻度「緊急」の更新が7件、「重要」の更新が7件含まれています。
2026 年 4 月のセキュリティ更新プログラム (月例)
https://www.microsoft.com/en-us/msrc/blog/2026/04/202604-security-update
2026 年 4 月 のマイクロソフト月例セキュリティ更新プログラムを公開しました。既定では自動で更新されます。更新管理を行っている組織向けに、概要をブログで公開しています。ご参照の上、早期に更新の展開をお願いします。https://t.co/aQX5fcIcAj#セキュリティ #更新プログラム #マイクロソフト pic.twitter.com/sGVYWgfYRx— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM) 2026年4月14日
2026年4月のセキュリティ更新プログラムの一覧は以下の通り。
対象の製品最大深刻度最も大きな影響関連するサポート技術情報またはサポートのウェブページ
Windows 11 v26H1、 v25H2、 v24H2、 v23H2緊急リモートでコードの実行が可能v26H1 5083768
v25H2、 v24H2 5083769
v23H2 5082052Windows Server 2025 (Server Core installationを含む)緊急リモートでコードの実行が可能5082063Windows Server 2022、23H2 (Server Core installationを含む)緊急リモートでコードの実行が可能Windows Server 2022、 5082142
Windows Server 23H2、 5082060Windows Server 2019 、 2016 (Server Core installation を含む)緊急リモートでコードの実行が可能Windows Server 2019、 5082123
Windows Server 2016、 5082198リモート デスクトップ クライアントおよび関連サービス緊急リモートでコードの実行が可能https://learn.microsoft.com/troubleshoot/windows-server/remote/remote-desktop-services-overviewMicrosoft Office緊急リモートでコードの実行が可能https://learn.microsoft.com/officeupdatesMicrosoft SharePoint重要なりすましhttps://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updatesMicrosoft .NET および .NET Framework緊急サービス拒否https://learn.microsoft.com/dotnetMicrosoft Visual Studio重要情報漏えいhttps://learn.microsoft.com/visualstudioMicrosoft Dynamics 365重要情報漏えいhttps://learn.microsoft.com/dynamics365Microsoft SQL Server重要リモートでコードの実行が可能https://learn.microsoft.com/sqlMicrosoft Azure重要特権の昇格https://learn.microsoft.com/azureMicrosoft Defender Antimalware Platform重要特権の昇格https://learn.microsoft.com/defender PowerShell重要セキュリティ機能のバイパスhttps://learn.microsoft.com/powershell
更新プログラムで修正される脆弱(ぜいじゃく)性のうち、「Microsoft Defenderの特権の昇格の脆弱性(CVE-2026-33825)」は更新公開よりも前に詳細情報が一般公開されており、なるべく早く更新を適用するように案内されています。
また、「Microsoft SharePoint Serverのなりすましの脆弱性(CVE-2026-32201)」についてはすでに悪用が行われたことを確認しているとのこと。やはり、早めに更新するのが良さそうです。
なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2026年5月13日(水)リリース予定となっています。