見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第3週「春一番のきざし」（第13回）が15日に放送され、直美（上坂）に鹿鳴館で運命的な出会いが訪れたものの、ネット上には「なんか波乱の風か？？」「不穏な予感」といった反響が寄せられた。【写真】直美（上坂樹里）が鹿鳴館で出会った海軍中尉・小日向（藤原季節）りん（見上）は、瑞穂屋での仕事を懸命にこなし