バイトを1週間ほどで辞めた場合、「勤務期間が短すぎるから源泉徴収票は出ないのではないか」と不安になる方もいるでしょう。しかし、源泉徴収票は勤務期間の長さで判断されるものではなく、給与の支払いがあったかどうかが大切です。 そこで本記事では、短期間で辞めたバイトでも源泉徴収票が発行されるのか、いつ受け取れるのか、届かないときはどうすればよいのかを解説します。 1週間で辞めたバイトでも源泉徴