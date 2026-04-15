シンガポール・カトン地区にある、「プラナカン」と呼ばれるシンガポールの文化を象徴する建物。ちなみに「シンガポール」とは、サンスクリット語で「ライオン」を意味する「Simha（シンハ）」と、「町、都市」を意味する「Pura（プーラ）」を組み合わせてできた造語であるらしい。連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第171話バンコクから「帰国」し、シンガポールでの長期滞在がいよいよ本格化。「住むように働く」日