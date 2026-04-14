香川大学に贈られた電動アシスト自転車 学生のフィールドワークに使ってもらおうと、香川県の自動車ディーラーが香川大学に電動アシスト自転車を贈りました。 トヨタカローラ香川の向井良太郎社長が、香川大学の上田夏生学長に電動アシスト自転車2台の目録を手渡しました。 （記者リポート）「香川大学に贈られたものと同じタイプの電動アシスト自転車です。坂を下る際や減速時