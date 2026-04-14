アルビレックス新潟レディースは14日、所属する川村優理選手が25/26シーズンをもって現役を引退すると発表しました。川村優理選手は新潟市出身の36歳で、青山サッカー少年団時代から頭角を現し、中学1年でアルビレックス新潟レディースに入団。ジェフユナイテッド市原・千葉レディースやベガルタ仙台レディース、米国ノースカロライナカレッジなどを経て、再びアルビレックス新潟レディ