韓国の7人組グループ・BTSのVが14日までに、自身のインスタグラムを更新。4月9日および11日・12日、韓国・高陽総合運動場メインスタジアムにて行われた『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』のショットを公開した。【写真】BTS・V、ライブショットを大量公開「KR」のコメントとともに、ステージでのショットや、舞台裏でのオフショットを20枚公開。メンバーで円陣を組んでいるようなショットや、はちみつを口にする姿、ケアダンサー